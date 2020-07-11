Суд запретил добывать нефть на Аляске

Нефтяная компания ConocoPhillips рассчитывала в течение 30 лет добывать более 100 тысяч баррелей нефти в день.

Федеральный судья Аляски запретил бурения скважин для нефтедобычи на севере штата в рамках проекта компании ConocoPhillips. Разрешение на разработку крупного месторождения из резерва было выдано во время президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Нефтяной гигант планировал в течение следующих 30 лет добычу более 100 тысяч баррелей нефти в день.

Этот проект был одобрен администрацией экс-главы Белого дома Трампа.

Осенью 2020 года американские экологические организации подали в суд и призвали принять во внимание последствия бурения скважин для дикой природы, а также то, как сжигание топлива повлияет на глобальное потепление.

Федеральный судья удовлетворил иск и заблокировал разрешение на строительство нефтяных установок.

Представитель ConocoPhillips заявила, что компания оценивает решение суда и думает, что предпринять дальше.

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