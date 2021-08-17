В Украине еще один телеканал могут лишить лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала «Наш».

Таким образом канал хотят наказать за эфир с коммунистом Петром Симоненко 4 мая 2021 года, во время которого бывший депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинские власти называл фашистскими.

За последние несколько месяцев «Наш» получил от Нацсовета по меньшей мере четыре предупреждения и три штрафа за подобные нарушения.

Тэги: телевидение