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02:15 20 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине еще один телеканал могут лишить лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала «Наш».
Таким образом канал хотят наказать за эфир с коммунистом Петром Симоненко 4 мая 2021 года, во время которого бывший депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинские власти называл фашистскими.
За последние несколько месяцев «Наш» получил от Нацсовета по меньшей мере четыре предупреждения и три штрафа за подобные нарушения.
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Тэги: телевидение
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