Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны

В полуфинал турнира – аналога европейской Лиги чемпионов – вышли бразильские «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».

«Атлетико Минейро» победил «Ривер Плейт» (1:0, 3:0), «Фламенго» разгромил «Олимпию» (4:1, 5:1), а «Палмейрас» в дерби одолел «Сан-Паулу» (1:1, 4:0).

Бразильские клубы могут полностью оккупировать полуфинальную стадию турнира, ведь в последнем четвертьфинале встречаются «Флуминенсе» и эквадорская «Барселона».

Отметим, что первый матч между этими командами в Рио-де-Жанейро завершился ничьей – 2:2.

Тэги: футбол, Кубок Либертадорес