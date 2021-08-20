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03:18 20 Августа 2021 0 Комментарии
Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны
В полуфинал турнира – аналога европейской Лиги чемпионов – вышли бразильские «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».
«Атлетико Минейро» победил «Ривер Плейт» (1:0, 3:0), «Фламенго» разгромил «Олимпию» (4:1, 5:1), а «Палмейрас» в дерби одолел «Сан-Паулу» (1:1, 4:0).
Бразильские клубы могут полностью оккупировать полуфинальную стадию турнира, ведь в последнем четвертьфинале встречаются «Флуминенсе» и эквадорская «Барселона».
Отметим, что первый матч между этими командами в Рио-де-Жанейро завершился ничьей – 2:2.
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Тэги: футбол, Кубок Либертадорес
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