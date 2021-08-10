В Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения

Инцидент произошел около 11:30 в районе Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же в обратном направлении оказались на одном пути.

Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить.

Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.

Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.

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