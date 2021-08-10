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06:34 20 Августа 2021 117 Комментарии
В Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения
Инцидент произошел около 11:30 в районе Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же в обратном направлении оказались на одном пути.
Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить.
Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.
Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.
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Тэги: Польша, поезда
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