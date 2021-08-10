НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
06:34 20 Августа 2021 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

В Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения

Инцидент произошел около 11:30 в районе Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же в обратном направлении оказались на одном пути.

Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить.

Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.

Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.

Источник:
Тэги: Польша, поезда
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.08.2021 03:05
Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью
ТОР
09.08.2021 01:55
В Польше растет спрос на рабочих из Украины
ТОР
14.03.2020 13:20
Украина прерывает железнодорожное сообщение с Польшой
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com