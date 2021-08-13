Минцифры рассказали о COVID-сертификатах

Украинцам рассказали, как оформить COVID-сертификат в приложении Дія, который признали в ЕС.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в пятницу, 20 августа, рассказал, как получить COVID-сертификат через портал Дія.

Для начала нужно установить само приложение. Потом перейти в раздел Услуги.

Далее нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в Дії. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись», – рассказал Федоров.

При этом в самом приложении пока говорится, что услуга COVID-сертификат находится в стадии разработки. Федоров пояснил, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.