Россия превратила Крым в военную базу – Кулеба

РФ пытается «всех отпугнуть» от аннексированного полуострова, говорит Кулеба и добавляет, что рано говорить о демилитаризации Крыма.

Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью проекту Крымская редакция, опубликованном НВ в пятницу, 20 августа.

Министр подчеркнул, что демилитаризовать Крым можно будет только после окончания российской оккупации.

«Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское», – сказал Кулеба.

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