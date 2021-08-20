COVID-сертификат подделать невозможно

В Украине введут уголовную ответственность за подделку бумажных и электронных документов о вакцинации.

COVID-сертификат в приложении Дія невозможно подделать, заявил в пятницу, 20 августа, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Невозможно отразить в Дії документ, которого нет в реестре. Я советую всем, кто хочет на этом как-то обмануть украинцев, лучше этого не делать», – сказал он.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вскоре Кабмин рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за подделку бумажных и электронных документов о вакцинации.

«Благодаря электронным инструментам мы можем побороть подделку справок, но есть человеческий фактор. Сейчас подготовлен законопроект об уголовной ответственности за подделку справок и в ближайшее время он будет вынесен на Кабмин», – сказал министр.

Кроме того, Федоров рассказал, что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах.

«Конкретной даты нет. Это зависит от многих факторов: это интеграция различных диагностических медицинских компаний. Это и обновление реестра, который фиксирует выздоровевших людей. То есть много таких технических причин. Мы сейчас работаем над этим», – отметил министр.

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