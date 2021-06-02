Во Львове на взятке задержана чиновница архитектурно-строительной инспекции
женщина требовала и получила от представителя двух застройщиков 23690 долларов США для дальнейшей передачи должностным лицам ГАСК.
Правоохранители разоблачили бывшую сотрудницу Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, женщина требовала и получила от представителя двух застройщиков 23690 долларов США для дальнейшей передачи должностным лицам ГАСК. За эти средства должны были решить вопрос о регистрации декларации о готовности к эксплуатации объекта и регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ.
Чиновница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 20000 долларов США.
Сейчас продолжаются следственные действия, решаются вопросы о сообщении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.