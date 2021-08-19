Талибы начали задерживать бывших чиновников

Родственники сообщают о задержании или исчезновении чиновников бывшей власти Афганистана.

В Афганистане начали пропадать бывшие чиновники, некоторых задержали талибы, сообщает телеканала Tolo.

В частности задержан бывший губернатор и экс-начальник полиции провинции Лагман, пропал и бывший начальник полиции провинции Газни.

Ранее СМИ сообщили, что талибы активизировали поиск тех, кто помогал США и НАТО в Афганистане. По данным издания, у талибов есть список людей, которых они разыскивают для «допроса и наказаний».

Сообщается, что боевики «арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся «Талибану».

При этом ранее талибы объявили амнистию бывшим чиновникам и госслужащим.

Кроме того, СМИ сообщают, что боевики провели обыски в закрытых консульствах Индии в Герате и Кандагаре.

«Мы этого ожидали. Они обшарили объекты в поисках документов, а также забрали припаркованные у обоих диппредставительств машины», – сказал источник телеканал NDTV.

До этого руководство «Талибана» приказало боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы.

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