На Киевщине разоблачили незаконные вырубки леса на 15 млн грн

ГБР разоблачило чиновников гослесхозов, организовавших и способствовавших противоправной деятельности.

Госбюро расследований разоблачило незаконные порубки леса в Киевской области, нанесшие ущерб государству на сумму почти 15 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 20 августа.

«В течение трех последних лет должностные лица госпредприятия Киевоблагролес незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн. гривен. В некоторых случаях служащие Киевлесозащиты способствовали им в этом. При служебной халатности некоторых работников Киевского областного и по городу Киеву лесного управления эти незаконные порубки ни были прекращены», – сказано в сообщении.

Силовики также предотвратили незаконную вырубку на общей площади 1,1 га, которая вызвала бы ущерб государству на сумму 1,5 млн. гривен.

Пять должностных лиц предприятий Киевлесозащита и Киевоблагролес, два должностных лица Киевского областного и по городу Киеву лесного управления обвиняются в незаконных рубках, служебном подлоге и служебной халатности по различным видам соучастия. Им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, работники лесничества и гражданское лицо незаконно вырубали лес на территории агролесничества одного из госпредприятий Тетиевского района Киевской области. Правоохранители задержали злоумышленников во время вырубки леса. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн. гривен.

Теперь следователи решают вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшем тяжкие последствия. В случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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