Обнаружены сорта марихуаны защищающие от COVID

Израильские учёные из государственного центра инновационных исследований медицины им. Рамбам, расположенного в Хайфе провели целый комплекс мероприятий и опытов, чтобы выявить влияние разных сортов марихуаны на возможность лечения и профилактики COVID-19.

Израильские учёные из государственного центра инновационных исследований медицины им. Рамбам, расположенного в Хайфе провели целый комплекс мероприятий и опытов, чтобы выявить влияние разных сортов марихуаны на возможность лечения и профилактики COVID-19. Для этого в течении года несколько тысяч рандомизированных групп пациентов, регулярно, несколько раз в день употребляли марихуану только тех сортов, которые им выдавали в медицинском центре. Все исследуемые сорта конопли имели разное соотношение каннабиноидов, и исследовался именно эффект их влияния на лейкоциты в крови человека и ингибирование клеточных рецепторов вируса COVID-19.

После полутора лет исследований израильские медики с гордостью заявляют что в их базе данных хранятся сведения о нескольких сотнях сортов марихуаны, и что более значимо, в каких комбинациях в них сочетаются каннабиноиды. Конечной целью своей работы учёные из центра Рамбам видят точное определение сочетания каннабидиола, тетрагидроканнабинола и других менее известных компонентов марихуаны, для лечения конкретных видов воспалительных процессов, которые возникают у пациентов с COVID-19.

Для этой цели в Израиле с 1 января 2022 года будет полностью декриминализована марихуана, т.е. упоминания об этом растение будет удалено из кодекса уголовных и административных правонарушений. Но уже более четверти века, в Израиле марихуану выдают для лечения тяжелобольных пациентов онкологических и неврологических клиник в рамках широкомасштабных национальных исследований. И причина такого интереса до чрезвычайности проста – Израиль хочет стать лидером исследований марихуаны. Ведь объём рынка медицинской марихуаны по прогнозам аналитиков, уже к 2023 г. будет увеличиваться на 34% ежегодно. А это миллиардные отчисления в бюджет страны и тысячи дополнительных рабочих мест для населения.

Уже сейчас в Израиле есть 10 ферм, где в закрытых теплицах выращивают марихуану. Также израильтяне на государственном уровне, договорились об аренде нескольких тысяч гектар земли в Африке и США, чтобы выращивать марихуану для экспорта в другие страны. По статистике, для ежегодного лечения 60000 больных граждан Израиля, требуется 25 тонн марихуаны.