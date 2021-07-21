Байден подписал указ о санкциях против СП-2

Документ позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» Росси.

Президент США Джо Байден, подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», – заявил американский лидер в письме лидерам Конгресса.

В заявлении также говорится, что этот указ направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

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