США пригрозили талибам быстрым ответом

Если талибы нарушат американскую операцию по эвакуации людей в аэропорту Кабула, им грозит быстрый и сильный ответ.

Ответ Вашингтона в случае атаки со стороны «Талибана» на американские силы при эвакуации из Кабула будет быстрым и решительным. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, пишет ТАСС.

«Мы дали ясно понять «Талибану», что на любую атаку на наши силы или препятствование нашей операции по эвакуации из аэропорта мы дадим быстрый и сильный ответ», – сказал глава Белого дома.

При этом он добавил, что у США есть договоренность с талибами о том, что американцев будут пропускать в аэропорт.

Байден сообщил, что обсуждал в пятницу эвакуацию из Афганистана.

«Я только что встречался с вице-президентом, госсекретарем, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, с другими представителями команды нацбезопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран, афганских союзников и находящихся в уязвимом положении афганцев. С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили безопасность аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран», – заявил американский лидер.

По его словам из аэропорта Кабула возобновились гражданские рейсы.

Байден добавил, что с 14 августа США эвакуировали с территории Афганистана около 13 тысяч человек.

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