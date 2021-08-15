Патриарх Варфоломей прибыл в Украину

В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей. Встреча с понтификом провел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Лично приветствовал в Украине Вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны Его святейшества», – написал Шмыгаль в Telegram.

21 августа Варфоломей проведет благодарственную молитву в Михайловском Златоверхом соборе.

22 августа на территории собора Святой Софии патриарх под открытым небом проведет Божественную литургию. Возглавлять ее вместе с ним будет митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Тэги: патриарх Варфоломей