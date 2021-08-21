Зеленский посочувствовал Меркель: «Она оказалась в тяжелой ситуации»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что канцлер Германии Ангела Меркель попала в сложную ситуацию из-за войны России против Украины.

«Я думаю, что она оказалась в трудной ситуации. Она всегда хотела помочь Украине. Но в то же время госпожа Меркель стремится поддерживать хорошие человеческие и экономические отношения, которые наши немецкие партнеры называют прагматическими отношениями». Однако такая позиция непростая, поскольку канцлер Маркель хотела бы, чтобы выборы в Германии прошли без сюрпризов, но вполне понятно, что РФ будет использовать свое влияние», – отметил украинский президент в интервью.

По мнению Зеленского, «канцлер не достигнет успеха».

«Невозможно сидеть на двух стульях одновременно, особенно когда расстояние между двумя стульями растет с каждым днем», – высказался Зеленский.

Напомним, что Меркель прибудет в Украину с визитом 22 августа. Перед этим она проведет переговоры с Владимиром Путиным.

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