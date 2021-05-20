Генпрокурор сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака

Ирина Венедиктова заявила о завершении следствия в отношении депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене.

Теперь материалы производства открыли стороне защиты. После того как адвокаты ознакомятся с делом, его передадут в суд, говорится в заявлении Венедиктовой, обнародованном на сайте ОГП.

Венедиктова уточнила, что материалы сегодня будут открыты Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы по Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя, по словам генпрокурора, основные следственные действия в отношении его также завершены.

«Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и допросов, проанализировали десятки часов аудиозаписей. Некоторые из доказательств, которые легли в основу обвинения в двух народных депутатов Украины, демонстрировались широкой публике, поэтому каждый также мог сделать свои выводы. Весь процесс был публичным и открытым, насколько нам это позволял закон», – сказала Венедиктова.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

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