02.08.2021 08:25
Главная » Мир » Спорт
04:25 21 Августа 2021 0 Комментарии
Чемпионку Олимпиады-2020 из России не пустили в США
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене не примет участие в очередном этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в Юджине.
Ласицкене не получила въездную визу и помочь ей российская сторона не смогла.
По той же причине пропустила большой теннисный турнир WTA в Цинциннати первая ракетка России Анастасия Павлюченкова.
Между США и Россией продолжается «визовая война», инициированная Вашингтоном в качестве санкционного давления на Россию.
Источник:
Тэги: олимпийская чемпионка, прыжки в высоту
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ прыжках в высоту оказалось сразу два олимпийских чемпиона
ТОРУкраинская прыгунья показала лучший результат сезона в мире
05.07.2021 01:52