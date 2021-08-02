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Главная » Мир » Спорт
04:25 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чемпионку Олимпиады-2020 из России не пустили в США

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене не примет участие в очередном этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в Юджине.

Ласицкене не получила въездную визу и помочь ей российская сторона не смогла.

По той же причине пропустила большой теннисный турнир WTA в Цинциннати первая ракетка России Анастасия Павлюченкова.

Между США и Россией продолжается «визовая война», инициированная Вашингтоном в качестве санкционного давления на Россию.

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Тэги: олимпийская чемпионка, прыжки в высоту
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