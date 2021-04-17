В Германии заявили о начале четвертой волны коронавируса

Эксперты Института имени Роберта Коха сообщили о начале четвертой волны эпидемии COVID-19 в Германии.

«Число случаев заболевания снова растет уже с начала июля 2021 года и, таким образом, рост происходит значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году», – говорится в отчете института.

Как отмечается, в течение недели доля положительных результатов проведенных ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6%. Особенно много случаев заражения наблюдается среди молодых возрастных групп.

«Сейчас это явно свидетельствует о начале четвертой волны, набирает обороты, особенно благодаря заражениям среди молодого взрослого населения», – отметили авторы отчета.

Доминирует среди новых случаев дельта-вариант коронавируса, который считается более заразным.

В прошлом году аналогичная ситуация по росту случаев заражений среди молодежи наблюдалась значительно позже – в конце сентября и в начале октября, подчеркнули в институте.

Сейчас в Германии уже около 64% жителей получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. Более 58% – полностью вакцинированы от COVID-19.

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