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07:38 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Волыни пенсионерка держала в рабстве трех мужчин

В селе Вербаев правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая держала в рабстве трех мужчин и издевалась над ними.

«Она обещала им работу по уходу за крупным рогатым скотом и зарплату. Однако, когда мужчины приезжали в село, она забирала у них документы и селила в сарае. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой», – рассказали правоохранители.

О преступной деятельности женщины стало известно в июне.

Женщине объявили подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Дело в отношении злоумышленницы уже направлено в суд. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Тэги: пенсионеры, рабство
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