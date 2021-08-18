Ученые изобрели вакцину от всех коронавирусов

Это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов.

Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы. По мнению ученых, это доказывает возможность создания универсальной вакцины.

Сингапурские специалисты в ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенес в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1. Результаты их работы были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Авторы предположили, что мРНК-вакцины (типа Pfizer-BioNTech) могут быть эффективны против патогенов группы, включая и те, которые циркулируют пока только среди животных и потенциально могут перейти к человеку.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации.

До вакцинации у перенесших SARS обнаруживали нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не к SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов.

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