В Беларуси детского тренера посадили за участие в протестах

Детский тренер из футбольного клуба «Брест» Вадим Чепелевич осужден на три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как рассказали в Белорусском фонде спортивной солидарности. Чепелевичу вынеси приговор по 293 УК РБ («Массовые беспорядки»).

«Он был задержан в марте 2021-го за события 10 августа 2020-го. Ему позвонили из местного РОВД и попросили зайти на несколько минут. Из отделения на свободу Чепелевич не вышел», — рассказали в фонде.

Как рассказала его мать Лидия Чепелевич, ее сына арестовали, так как опознали на одном из видео, снятых во время акции протеста. Женщина рассказала, что, после задержания в его квартире в Бресте был проведен обыск.

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