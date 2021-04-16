НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:30 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси детского тренера посадили за участие в протестах

Детский тренер из футбольного клуба «Брест» Вадим Чепелевич осужден на три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как рассказали в Белорусском фонде спортивной солидарности. Чепелевичу вынеси приговор по 293 УК РБ («Массовые беспорядки»).

«Он был задержан в марте 2021-го за события 10 августа 2020-го. Ему позвонили из местного РОВД и попросили зайти на несколько минут. Из отделения на свободу Чепелевич не вышел», — рассказали в фонде.

Как рассказала его мать Лидия Чепелевич, ее сына арестовали, так как опознали на одном из видео, снятых во время акции протеста. Женщина рассказала, что, после задержания в его квартире в Бресте был проведен обыск.

Источник:
Тэги: протесты, тренер, Республика Беларусь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.04.2021 06:49
В Беларуси заведено на протестующих более трех тысяч уголовных дел
ТОР
09.11.2020 03:28
В Минске задержали более тысячи человек во время Марша народовластия
ТОР
24.09.2020 01:55
Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
США пригрозили талибам быстрым ответом

11:00  Мир

Кабмин избрал главу Бюро экономической безопасности

10:00  Украина

В Беларуси детского тренера посадили за участие в протестах

09:30  Мир

Байден подписал указ о санкциях против СП-2

09:00  Мир

Ученые изобрели вакцину от всех коронавирусов

08:42  Мир

Путин и Меркель обсудили транзит газа по Украине

08:00  Мир

На Волыни пенсионерка держала в рабстве трех мужчин

07:38  Украина

В Киеве запретят сносить старые здания

07:00  Украина

В Германии заявили о начале четвертой волны коронавируса

06:30  Мир

Чемпионку Олимпиады-2020 из России не пустили в США

04:25  Мир

Генпрокурор сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака

03:21  Украина

УЕФА не включил Месси и Роналду в список лучших игроков сезона

02:14  Мир

Зеленский посочувствовал Меркель: «Она оказалась в тяжелой ситуации»

01:06  Украина

Визит Варфоломея в Киев назвали историческим событием

00:59  Украина

Илон Маск анонсировал выпуск робота-гуманоида

20:00  Мир

На Киевщине разоблачили незаконные вырубки леса на 15 млн грн

19:00  Украина

Талибы начали задерживать бывших чиновников

18:00  Мир

Новости | NetGameSlots.com