Украинский самолет вылетел из Кабула – Генштаб ВСУ

Спустя три дня военный борт смог осуществить миссию по эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана.

Эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины в субботу, 21 августа, вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется», – говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что украинский борт находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и других государства из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти «Талибана».

Напомним, 18 августа самолет ВСУ был отправлен в Афганистан для эвакуации украинцев и иностранцев из республики. Однако борт не смог приземлиться в аэропорту Кабула, поскольку не получил разрешения на посадку, и находился в Омане.

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