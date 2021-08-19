Байден признал опасной эвакуацию из Кабула

Американский лидер готов приложить все усилия, чтобы вернуть граждан США домой, однако подчеркнул, что операция «сопряжена с риском потерь».

Президент США Джо Байден пообещал эвакуировать из Афганистана всех желающих американцев, назвав операцию «одной из самых сложных воздушных перевозок в истории». Об этом он заявил 20 августа на брифинге в Белом доме, сообщает BBC News.

«Я выражусь ясно: любого американца, который хочет вернуться домой, мы вернем домой. Я не могу обещать, каким будет итог, или что он не будет сопряжен с риском потерь. Но как главнокомандующий я могу обещать вам, что мобилизую все необходимые ресурсы», – подчеркнул американский лидер.

Он уточнил, что США будут эвакуировать афганцев, которые находятся под угрозой, однако в приоритете американские граждане.

«Не заблуждайтесь, эта миссия по эвакуации опасна. Она сопряжена с риском для наших вооруженных сил и проводится в сложных условиях», – отметил Байден.

Также он заверил, что талибы разрешают въезд в аэропорт всем, у кого есть паспорт США.

При этом многочисленные сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что американцам не удается добраться до места эвакуации.

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