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Главная » Мир » Политика
16:01 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина предложила США помощь в эвакуации афганцев

Госдеп выразил благодарность странам, которые сотрудничают с Вашингтоном по вопросу перемещения людей из Афганистана.

Ряд стран, в том числе Польша и Украина, предложили США помощь в эвакуации афганцев из Кабула. Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Соединенное Королевство и Узбекистан перевозили американцев и других граждан через свою территорию или сделают это в ближайшее время», – заявил спикер Госдепа.
Он добавил, что Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также «сделали щедрые предложения по перемещению афганцев из группы риска».

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Тэги: Украина, США, Афганистан, помощь
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