НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм

НАБУ задержало действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении взятки в размере 90 тысяч долларов США.

Детективы НАБУ в пятницу, 20 августа, задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере 90 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан «на горячем» при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Летом 2021 года детективы НАБУ получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом.

Детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член КРАИЛ предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие разрешений, подтверждающих соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

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