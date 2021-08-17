На саммит Крымской платформы прибывают участники

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Украину. Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

В Украину начали прибывать участники саммита Крымская платформа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров”, – написал Шмыгаль.

Отмечается, что грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Шмыгаль отметил, что впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов.

Тэги: Экономика, саммит, энергетика, туризм, Крымская платформа