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18:00 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На саммит Крымской платформы прибывают участники

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Украину. Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

В Украину начали прибывать участники саммита Крымская платформа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров”, – написал Шмыгаль.

Отмечается, что грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Шмыгаль отметил, что впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов.

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Тэги: Экономика, саммит, энергетика, туризм, Крымская платформа
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