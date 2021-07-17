Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против некоторых медиа

Санкции введены против народного депутата Деркача, Игоря Гужвы, сайта Страна.ua и связанных с ними лиц и компаний.

Президент Зеленский своим указом ввел в действие вчерашнее решение СНБО о санкциях против Игоря Гужвы, сайта Страна.ua и связанных с ними лиц и компаний. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в Указе президента.

Санкции вводятся против нескольких представителей СМИ. Вместе с Гужвой под санкции попали Солнцева Галина, Лукашина Любовь, общество с ограниченной ответственностью Ласмак, общество с ограниченной ответственностью Маджери, общество с ограниченной ответственностью Смарт Медиа Сеть.

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