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20:00 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

NASA опубликовало снимок начала дня над Землей

Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.

В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.

На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.

В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.

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Тэги: NASA, планета Земля, начало дня
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