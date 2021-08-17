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20:00 21 Августа 2021 0 Комментарии
NASA опубликовало снимок начала дня над Землей
Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.
В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.
На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.
В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.
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Тэги: NASA, планета Земля, начало дня
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