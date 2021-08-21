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09:00 22 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Украина и США договорились о сотрудничестве по эвакуации из Афганистана

Кулеба и Нуланд договорились сотрудничать для дальнейшей эвакуации украинцев из Афганистана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с замгосударственного секретаря США Викторией Нуланд по поводу эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке», – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.

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Тэги: США, Афганистан, эвакуация, Кулеба
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