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09:00 22 Августа 2021 1 Комментарии
Украина и США договорились о сотрудничестве по эвакуации из Афганистана
Кулеба и Нуланд договорились сотрудничать для дальнейшей эвакуации украинцев из Афганистана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с замгосударственного секретаря США Викторией Нуланд по поводу эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке», – говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.
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Тэги: США, Афганистан, эвакуация, Кулеба
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