Военные Великобритании примут участие в параде в Украине

Британские военные прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах к 30-летию Независимости Украины

В Украину прибыли военные Великобритании, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве.

«Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе. Армейский оркестр выступит на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00″, – говорится в сообщении.

Военные Великобритании также примут участие в параде ко Дню независимости Украины

«Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют TheRoyalLancers, виртуозную игру BAB_Colchester и пролет величественных истребителей Typhoon RoyalAirForce над Киевом», – добавили в посольстве.

Тэги: парад, независимость Украины, военные, веикобритания