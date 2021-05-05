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03:20 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановская призвала МВФ не давать Лукашенко денег

Один из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская призвала заблокировать режиму Лукашенко доступ к средствам МВФ.

В письме, направленном в пятницу, 20 августа, директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен, Тихановская, в частности, выразила мнение, что доступ режима Лукашенко к средствам международного резервного актива и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

По словам Тихановской, это общая позиция всех демократических сил Беларуси. Они аргументируют свой призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов.

Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы, по ее словам, не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти.

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Тэги: Международный валютный фонд, Республика Беларусь, Светлана Тихановская
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