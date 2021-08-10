Польские пограничники спасли нелегальных мигрантов, застрявших в болоте

Сотрудники польской погранслужбы спасли 11 иракцев и одного египтянина. Среди них оказались годовалый ребенок и двое подростков.

Поток мигрантов из Беларуси в ЕС резко увеличился



В Подлясском воеводстве польские пограничники спасли 12 мигрантов, застрявших в болотистой местности на реке Нарев при незаконном переходе границы со стороны Беларуси, информирует пограничная служба Польши.

Отмечается, что беженцы не смогли выбраться с болота и застряли на небольшом островке. Они вынуждены были позвонить на номер службы экстренной помощи и сообщить о своем положении.

Пограничники добрались до мигрантов на вертолете, однако вертолет не смог приземлиться. Тогда на землю спустился один из пограничников для оказания первой медицинской помощи. Остальные сотрудники погранслужбы смогли добраться до островка, перекинув лестницы с берега.

На сушу иностранцев вывезли на лодках. Двух человек отправили в больницу, остальных – на пограничный пост.

По данным погранслужбы, посреди болота застряли 11 иракцев и один египтянин. Среди них оказались годовалый ребенок и двое подростков 14 и 16 лет.

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