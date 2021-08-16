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06:30 22 Августа 2021 0 Комментарии
В Черногории проходят международные соревнования по лени
Согласно правилам, участники должны одновременно лечь и как можно дольше не вставать. Им можно есть, пить, спать и читать, но не вставать.
В поселке Брезна, стартовали юбилейные, десятые, соревнования по лени.
За победу предусмотрен денежный приз в размере 300 евро. Как подчеркивают организаторы, «участники получили возможность заработать деньги самым простым способом в мире».
По данным СМИ, в 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд – трое жителей республики спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года. Кроме почетного статуса, они разделили награду в 400 евро.
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Тэги: лень, соревнования
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