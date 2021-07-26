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07:53 22 Августа 2021 0 Комментарии
В Киеве поднимут самый большой флаг Украины
Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.
Сам флагшток – самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны.
Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
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