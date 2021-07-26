В Киеве поднимут самый большой флаг Украины

Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.

Сам флагшток – самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны.

Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Тэги: флаг