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07:53 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве поднимут самый большой флаг Украины

Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.

Сам флагшток – самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны.

Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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Тэги: флаг
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