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08:43 22 Августа 2021 0 Комментарии
Зеленский исправно платит за квартиру в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Владимир Зеленский ежемесячно перечисляет по 6 тысяч рублей.
Элитный дом в Крыму, в котором купила квартиру жена Зеленского
В позапрошлом году агентство Reuters сообщало, что жена Зеленского приобрела квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Черного моря. Уточнялось что по декларации покупка обошлась в 160 тысяч долларов, однако реальная стоимость жилья почти в пять раз выше.
Действительно, Владимир Зеленский задекларировал недвижимость в Крыму. Квартира у моря напротив Ливадийского дворца принадлежит его жене Елене.
В пресс-службе президента заявили, что квартира была куплена законно и по рыночной цене и что семья Зеленского планирует пользоваться ей, после возвращения Крыма в состав Украины.
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Тэги: Владимир Зеленский, квартира в Крыму
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