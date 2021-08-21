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11:00 22 Августа 2021 0 Комментарии
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов
В аэропорту Кабула собралось несколько тысяч граждан, желающих эвакуироваться из Афганистана.
В ближайшие двое суток улететь из Афганистана будет нельзя. Аэропорт в Кабуле закрывают на 48 часов, пишет Khaama Press.
По данным издания, госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах, а это тысячи человек. После этого рейсы возобновятся.
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Тэги: аэропорт, Кабул
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