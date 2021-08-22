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15:00 22 Августа 2021 0 Комментарии
В Киеве поднимут самый большой флаг Украины
До этого в столице на флагштоке высотой около 90 метров установили новый трезубец. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
В Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины. Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, пишет Интерфакс-Украина.
До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.
Сам флагшток – самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
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Тэги: Киев, флаг
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