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Главная » Украина » Общество
15:00 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве поднимут самый большой флаг Украины

До этого в столице на флагштоке высотой около 90 метров установили новый трезубец. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

В Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины. Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, пишет Интерфакс-Украина.

До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.

Сам флагшток – самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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Тэги: Киев, флаг
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