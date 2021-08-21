Укладка труб газопровода СП-2 в водах Дании завершена

Укладка была закончена в воскресенье, 22 августа. Трубоукладочное судно пересекло границу экономической зоны Дании.

Укладка труб второй нитки российского газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании закончена. Об этом свидетельствую данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

Отмечается, что укладка была закончена в воскресенье, 22 августа.

Трубоукладочное судно пересекло границу датской исключительной экономической зоны рядом с Померанской бухтой.

В компании Nord Stream 2 AG эту информацию пока не прокомментировали.

Тэги: Дания, газопровод, СП-2, укладка труб