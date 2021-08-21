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16:00 22 Августа 2021 0 Комментарии
Укладка труб газопровода СП-2 в водах Дании завершена
Укладка была закончена в воскресенье, 22 августа. Трубоукладочное судно пересекло границу экономической зоны Дании.
Укладка труб второй нитки российского газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании закончена. Об этом свидетельствую данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Отмечается, что укладка была закончена в воскресенье, 22 августа.
Трубоукладочное судно пересекло границу датской исключительной экономической зоны рядом с Померанской бухтой.
В компании Nord Stream 2 AG эту информацию пока не прокомментировали.
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Тэги: Дания, газопровод, СП-2, укладка труб
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