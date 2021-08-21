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17:00 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский и Меркель обсудили СП-2 и Донбасс

Меркель предложила работу в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она разделяет опасения Киева насчет Северного потока-2.

Началась встреча президента Украины Владимир Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ.

Так, в частности, глава государства сообщил, что обсудил с канцлером вопросы энергетической безопасности и российский проект Северный поток-2.

По словам Меркель, Берлин «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу газопровода. Она считает, что транзит газа через нашу страну должен продолжаться и после 2024 года. Германия будет приветствовать переговоры по данному вопросу и поддержит их.

Приоритетной темой переговоров с Ангелой Меркель был вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе, отметил Зеленский.

Меркель заявила, что она выступила с предложение дальнейшей работы в «нормандском формате», в том числе на высшем уровне. Зеленский добавил, что Киев поддерживает данную инициативу.

Глава государства также подчеркнул, что украинская сторона настаивает на реализации режима прекращения огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами и открытии КПП, работу которых блокируют сепаратисты.

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Тэги: Меркель, Донбасс, нормандский формат, СП-2
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