Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который прибудет для участия в саммите Крымской платформы.

Вторая половина партии вакцин должна быть доставлена ​​осенью.

«Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы», – отметил Шалленберг.

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