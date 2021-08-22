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18:00 22 Августа 2021 0 Комментарии
Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который прибудет для участия в саммите Крымской платформы.
Вторая половина партии вакцин должна быть доставлена осенью.
«Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы», – отметил Шалленберг.
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Тэги: австрия, вакцинация, AstraZeneca
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