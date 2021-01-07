Президент Украины намекнул на ротации в Кабмине

Зеленский считает, что некоторые чиновники «начинают много говорить, когда нечего показать».

Президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

В интервью телеканалу Интер на вопрос журналиста «Есть ли уже так называемый список «на вылет» из правительства?» Зеленский ответил:

«Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени».

При этом президент не уточнил, кого именно имеет в виду.

Также Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

«Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону», – сказал президент.

По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации.

«Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллар за 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субъект», – сказал он.

Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках Большого строительства, цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

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