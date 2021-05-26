Пакьяо сенсационно проиграл бой за звание чемпиона мира

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошел бой между действующим чемпионом WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом и филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо в этом поединке был явным фаворитом, но Угас сумел защитить титул.

Большая активность Пакьяо могла убедить судей в его превосходстве. Однако заключительный раунд агрессивно провел кубинец. И в итоге, все судьи пришли к единогласному решению, и отдали небольшое преимущество Угасу: 115-113 и дважды 116-112.

35-летний кубинец нанес меньше ударов, но был точнее в процентном отношении.

Кубинец записал в актив наиболее значимую победу в карьере.

Что касается Пакьяо, то этот бой, скорее всего, был последним в его карьере.

Источник:

Тэги: бокс, Мэнни Пакьяо