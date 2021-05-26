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00:25 23 Августа 2021 0 Комментарии
Пакьяо сенсационно проиграл бой за звание чемпиона мира
В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошел бой между действующим чемпионом WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом и филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Мэнни Пакьяо в этом поединке был явным фаворитом, но Угас сумел защитить титул.
Большая активность Пакьяо могла убедить судей в его превосходстве. Однако заключительный раунд агрессивно провел кубинец. И в итоге, все судьи пришли к единогласному решению, и отдали небольшое преимущество Угасу: 115-113 и дважды 116-112.
35-летний кубинец нанес меньше ударов, но был точнее в процентном отношении.
Кубинец записал в актив наиболее значимую победу в карьере.
Что касается Пакьяо, то этот бой, скорее всего, был последним в его карьере.
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Тэги: бокс, Мэнни Пакьяо
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