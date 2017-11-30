Зеленский попросил Эрдогана помочь в освобождении крымских татар в РФ

За решеткой находятся более ста граждан Украины крымскотатарской национальности.

Президент Украины во время телефонного разговора со своим турецким коллегой попросил его посодействовать в освобождении незаконно удерживаемых Россией украинских граждан, говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Президенты также обсудили оккупацию Крыма. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

«Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма», – сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что «позиция Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках».

Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции за «четкую и последовательную позицию».

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