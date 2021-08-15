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03:40 23 Августа 2021 0 Комментарии
Патриарх Варфоломей провел литургию под открытым небом
Константинопольский патриарх Варфоломей провел вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием литургию под открытым небом у Софийского соборе в Киеве.
На службу пришло не менее тысячи прихожан.
Проход на территорию собора осуществлялся с соблюдением мер безопасности через металлические рамки. Проезжая часть по улице Владимирской была перекрыта.
Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости.
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Тэги: патриарх Варфоломей, Православная церковь Украины, митрополит Епифаний
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