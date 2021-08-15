Патриарх Варфоломей провел литургию под открытым небом

Константинопольский патриарх Варфоломей провел вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием литургию под открытым небом у Софийского соборе в Киеве.

На службу пришло не менее тысячи прихожан.

Проход на территорию собора осуществлялся с соблюдением мер безопасности через металлические рамки. Проезжая часть по улице Владимирской была перекрыта.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости.

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