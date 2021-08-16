Экс-президент Боливии пыталась покончить с собой в тюрьме

Жанин Аньес, арестованная по делу о государственном перевороте, пыталась вскрыть себе вены. Ее обнаружил тюремный врач.

Аньес доставили в госпиталь при тюрьме. По словам министра внутренних дел страны Карлоса Кастильо, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Адвокаты заявили, что это крик о помощи. Они оценивают ее психологическое состояние как тяжелое и пытались добиться ее освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. За день до попытки суицида Аньес было предъявлено обвинение в геноциде – именно так прокуратура квалифицировала подавление акций протестов в 2019 году.

Напомним, что Аньес была лидером оппозиции в сенате Боливии и в ноябре 2019 года, когда в Боливии начался политический кризис, объявила себя исполняющий обязанности президента до новых выборов. Место президента она заняла на фоне отставки Эво Моралеса, который правил страной 13 лет. Сторонники Моралеса не признали Аньес. Массовые протесты закончились подавлением и гибелью 37 человек.

В марте 2021 года Аньес и несколько членов ее администрации арестовали по обвинению в подготовке и участии в госперевороте.

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