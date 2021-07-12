На стадионе в Москве задержали болельщиков с белорусским флагом

Они вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

На стадионе «Лужники» во время матча чемпионата мира по пляжному футболу между командами Беларуси и Швейцарии полиция задержала двоих болельщиков за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Их обвинили по административной статье о нарушении правил поведения на соревнованиях, по которой им могут выписать до 160 часов обязательных работ.

Сообщается, что полиция заявила, что они использовали «незарегистрированную символику».

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