Байден озвучил условие для санкций против талибов

Американский лидер подчеркнул, что не доверяет этому адикальному движению, впрочем, как и всем.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что решение о введении санкций в отношении террористического движения «Талибан» будет зависеть от поведения ее членов. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома 23 августа.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он санкции против Талибана при определенных условиях, на чем особо настаивает Британия, американский президент сказал: «Да. Это зависит от [их] поведения».

Он подчеркнул, что талибы пока не предпринимали действий, направленных против сил США, а также «пока что в целом соблюдали» свои обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации людей.

Байдена, кроме прочего, спросили, доверяет ли он теперь «Талибану», на что глава государства ответил: «Я никому не доверяю, в том числе и вам. Я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю».

Говоря о решении вывести американские войска из Афганистана, что привело к захвату власти талибами, Байден отметил, что оно было верным.

«Эта идея, как я думаю, останется в истории логичным, рациональным и правильным решением. Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав», – отметил он.

Американский президент подчеркнул, что для этой войны «уже и нет оснований».

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