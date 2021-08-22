Зеленский требует «бронежилет» от СП-2

Украинский лидер хочет получить гарантии безопасности от западных стран «не только на словах».

Президент Владимир Зеленский сказал, что для него важно получить «бронежилет» для защиты Украины от российского газопровода Северный поток-2. Зеленский в интервью телеканалу Украина отметил, что хочет понимать, кто из лидеров стран Запада может дать гарантии безопасности по поводу газопровода.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда… Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита, объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа», – заявил президент.

Он отметил, что хочет получить гарантии безопасности не только на словах, «при всем уважении к разным европейским лидерам». Он задался вопросом, что будет после реализации Северного потока-2.

«Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ?», - спросил Зеленский.

Вопрос безопасности после ввода Северного потока-2 обсуждался на встрече Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент сказал, что хочет понять, что ждет Украину после прекращения договора о транзите газа, а Меркель отметила, что Германия введет против России санкции при использовании Северного потока-2 в качестве оружия.

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