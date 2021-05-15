Украину не ждут в Евросоюзе в ближайшие годы – ЕК

Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС, отметил вице-президент Еврокомиссии.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал маловероятным старт процедуры принятия Украины в ЕС. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 августа.

Домбровскис напомнил, что открытие новых переговоров о вступлении в ЕС – «это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами».

«И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта», – отметил высокопоставленный европейский чиновник.

Домбровскис считает, что Украине важно сохранять этот вопрос в повестке дня, но в краткосрочной перспективе необходимо концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

Комментируя вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он сказал: «Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы».

Вице-президент Еврокомиссии констатировал, что «сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС».

«Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад», – сказал он.

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