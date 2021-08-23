$2,7 млрд для Украины. Решение МВФ вступило в силу

Средства передаются в виде специальных прав заимствования. В отличие от кредитных программ МВФ, это не несет за собой условий и обязательств.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда – на 456 миллиардов SDR, что эквивалентно 650 миллиардам долларов.

«Это историческое решение – самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», – сказано в сообщении главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Украина получит 2,7 миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что эти деньги пойдут на преодоление кризиса, к которому привела пандемия коронавируса.

Ранее сегодня нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что Украина ожидает получения транша по программе сотрудничества с МВФ уже осенью.

«Первое, о чем мы говорим, это распределение специальных прав заимствований, это валюта МВФ, в связи с мировым экономическим кризисом, где Украина без каких-либо условий получит 2,7 млрд, если пересчитать на доллары, и эти средства идут в золотавалютные резервы Нацбанка. SMS можно ожидать буквально с недели на неделю», – цитирует его УНН.

Что касается непосредственно транша согласно программе Stand-by, то он ожидается не позднее октября, отметил Гетманцев.

Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) – искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют – доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

Поскольку SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.

Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать SDR в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ, само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

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